Imprese, le start up costituite online superano quota 2.000

(Teleborsa) - Sempre più imprenditori scelgono di. Secondo quanto emerso dal monitoraggio pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con InfoCamere e Unioncamere,- introdotta con il d.l. 3/2015 e operativa a partire dal luglio del 2016 -, contro le 896 del 2017, per unsu base annua.(42,8%, in crescita rispetto al 40,0% dell'intero 2018 e al 39% del 2017).Ad attrarre sono soprattutto due fattori: lae la, con unNon solo: l'(peraltro in rapida diminuzione col passare dei mesi, spiega il monitoraggio), anche se. A, per esempio, la procedura viene completata mediamente in meno di una settimana, e non di rado in un solo giorno.della misura: 7 start up su 10 (70,8%) avviate nell'ultimo anno sono state create online. Tale dato si deve soprattutto al notevole risultato della provincia di Sassari (91,7%).In termini assoluti,, il 16% del totale nazionale, seguita da, che supera questo trimestre quota 200 (218; 10,9% totale). Chiudono la top-5 tre province del nord:(77),(58), e(50). Queste province si distinguono anche per un elevato tasso di adozione della nuova modalità, che in tutti i casi sfiora o supera il 50%. Per contro, province con una popolazione anche importante di start up innovative, come, presentano tassi di adozione molto bassi, talvolta inferiori al 20%.