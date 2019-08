Imprese, l'export della Campania traccia la rotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -delinea un quadro positivo per l'export italiano e delle sue regioni. Le opportunità migliori dal mercato estero le raccoglie la, cheha raggiuntodi vendita all'estero di beni, un +2,1% rispetto all'anno precedente. Un trend positivo che si è confermato anche nei, segnando unispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con ottime performance in comparti come la farmaceutica (+51,4%) e mezzi di trasporto (+11,5%).Lae ben 1200 sono le aziende che hanno usato i prodotti assicurativi e finanziari offerti da Sace Simest. Il polo dell'export e dell'internazionalizzazione è presente in Campania con l'ufficio di Napoli, grazie al quale nel corso del 2018 ha mobilitatoTra i settori che hanno guidato la crescita troviamoe prodotti in. I mercato più promettenti per ciascun settore, secondo quanto riporta Sace Simest, sono: per il settore farmaceutico la, per il, invece, ilè cresciuto dello 0,9% e ildel 12,9%. Infine, per il settore degli, Sace Simest suggerisce la, cresciuta dell'8,8% e la(+24,1%).