Martedì 11 Giugno 2024, 04:10

Molto atteso e molto invocato, soprattutto dagli industriali, il decreto con gli incentivi di Transizione 5.0 sta per arrivare. Il lavoro tecnico del ministero del Made in Italy è concluso e la bozza del provvedimento è stata inviata al ministero dell’Economia per il concerto. Entro fine mese, al massimo nei primi giorni di luglio, il testo dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale. Per le imprese è una corsa contro il tempo. Gli investimenti dovranno essere effettuati entro la fine del prossimo anno, ma saranno validi anche quelli già avviati a partire dal primo gennaio del 2024. Cosa sarà incentivato e con che percentuale? Per ottenere il credito di imposta bisognerà acquistare beni e macchinari che permettano un risparmio energetico all’impresa. Più l’investimento è energeticamente efficiente, più l’incentivo sale. Ma più l’investimento cresce, minore è la percentuale dell’aiuto. Vediamo. Per un investimento massimo di 2,5 milioni di euro in grado di ridurre i consumi energetici della struttura produttiva del 10 per cento (o in alternativa del 15 per cento dei processi interessati dall’investimento), il credito di imposta è del 45 per cento. Se l’investimento supera i 2,5 milioni, ma non i 10 milioni, lo sconto fiscale scende al 25 per cento. Tra 10 e 50 milioni di euro, si riduce ancora al 15 per cento. Se si riduce la percentuale di riduzione dei consumi energetici, si riduce anche l’incentivo. Se il miglioramento dell’efficienza energetica è del 3 per cento, l’incentivo fiscale sarà del 35 per cento su un investimento di 2,5 milioni, del 15 per cento tra 2,5 e 10 milioni e del 5 per cento tra 10 e 50 milioni. Cinquanta milioni è anche l’importo massimo ammissibile degli investimenti che possono godere del beneficio.

Altro punto importante. Il decreto Transizione 5.0 agevola anche l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo. Ma ad essere agevolati con una sorta di “superbonus” che può andare dal 120 al 140 per cento, sono soltanto gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro previsto dalla legge 181 del 2023. In pratica l’aiuto può andare solo ai pannelli prodotti in Europa, lasciando dunque fuori quelli prodotti in Cina che, fino ad oggi, hanno dominato il mercato. Il decreto, grazie ai fondi del Pnrr, finanzierà anche la formazione dei dipendenti sia per la transizione digitale che per quella ecologica. L’attività di formazione sarà agevolabile nel limite del 10 per cento dei beni acquistati con gli incentivi di Transisione 5.0 e con un tetto massimo di spesa di 300 mila euro.

IL PRESSING

Il Piano Transizione 5.0 ha a disposizione 13 miliardi di euro, recuperati grazie alla rimodulazione del Pnrr decisa dal governo. Nei giorni scorsi era stato il neo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a sollecitare la pubblicazione del decreto. L’attesa del provvedimento ha fatto congelare gli investimenti a molte aziende, incidendo anche sulla produzione industriale del Paese. L’importanza del decreto sta anche nel fatto che si tratta, idealmente, della prosecuzione del piano di incentivi Industria 4.0, un programma che secondo diversi osservatori ha rafforzato le imprese italiane, ha permesso loro di modernizzarsi e digitalizzarsi, ed è alla base dei buoni risultati ottenuti negli utlimi anni dall’economia italiana.