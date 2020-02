Imprese, Gruppo Cer: 50 milioni fatturato nel 2019

(Teleborsa) - Oltre 50 milioni di fatturato nel 2019 (48 nel 2018) e utili netti a più di 11 milioni, con una previsione di 60 milioni di ricavi nel 2020: sono i dati del Gruppo Cer - azienda bolognese nata dall'evoluzione della cooperativa Cer-Gas - che commercializza gas tecnici, alimentari e puri, propano e gas refrigeranti, materiali e impianti per la distribuzione di questi gas, e ha 150 dipendenti, 80 nella sede di Calderara di Reno e il resto tra Reggio Emilia e Cesena, con un indotto importante nella logistica.



"Nel 2019 abbiamo assunto 15 persone - ha spiegato a Repubblica Bologna l'Ad del gruppo, Alberto Paleari - e nel 2020 ne assumeremo altrettante, se non di più, dalla logistica alla produzione, fino al management, perché abbiamo appena aperto una sede nel New Jersey".





© RIPRODUZIONE RISERVATA