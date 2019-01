Imprese, Governo approva riforma della Legge fallimentare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è concluso l'iter di attuazione della legge delega 155/2017 per la. Ieri, su proposta del, ilha approvato, in esame definitivo, ilIl Codice – si legge nella nota di fine seduta del Cdm – ha l'obiettivo di, con due principali finalità: "consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze".Tra le principali vi è lain conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna. Una misura volta ad evitare "il discredito sociale e personale che anche storicamente si accompagna alla parola fallito". Si introduce, poi, unnella prospettiva del risanamento dell'impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori". La nuova norma dà, inoltre, priorità di trattazione "alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale",Con il provvedimento si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale e si prevede lai. Si istituisce presso il ministero della Giustizia, un, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione. Infine si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con