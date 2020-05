Imprese e liquidità, oltre 200mila domande a Fondo Garanzia

(Teleborsa) - Sono 212.418 per un importo di euro 10.170.113.926,59 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo che va dal 17 marzo al 14 maggio 2020. Di queste, 210.125 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità. A comunicarlo Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale.



La maggior parte delle operazioni 184.619 sono riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 3.873.209.201,80, per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza

attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.



In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, l'incremento

del credito aggiuntivo è del 67,3%, passando da 184,8 milioni di euro a 309,1 milioni di euro.



