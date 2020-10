Imprese e digitale, il futuro è già qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nell'ultimo quinquennio ildelle imprese ha investito nellae di queste ilha puntato sul "capitale umano". Più in dettaglio, il 37,8% delle imprese ha investito nelovvero nella formazione del personale esistente mentre il 2,9% delle imprese ha reclutato nuove figure professionali come effetto degliDi questo e altro si parlerà nel corso dell', l'evento condotto sotto l'egida dell'ONU, organizzato per la prima volta dal Sistema camerale italiano che si terrà online dalTre giorni di confronto e scambio di idee con oltre 30 appuntamenti inerenti alla Governance di Internet messi a punto da Unioncamere, InfoCamere, la rete dei Punti Impresa Digitale (Pid) delle Camere di commercio e Camera di commercio di Cosenza con il patrocinio dei ministeri per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione e dello Sviluppo economico. Il Forum a cui hanno aderito 54 Camere di Commercio si svolge in collaborazione conPiù dirappresentanti dei principali attori internet italiani e internazionali, prenderanno parte agli appuntamenti in collegamento e in presenza dalle sedi di Roma, Cosenza, Firenze, Milano e Torino, oltre che dalle Camere di Commercio che ospiteranno altri. Unacon approfondimenti, ad esempio:iniziative europee e internazionali,per i giovani, ruolo del digitale e del web per la ripartenza dell'economia e potenzialità della rete per la