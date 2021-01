© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La crisi da Covid-19 colpisce duramente la(41%) sono andatenell'ultimo anno a chiedere un finanziamento per resistere alle conseguenze della crisi generata dall'emergenza ea causa del calo dei giro d'affari e della liquidità in cassa. E' quanto emerge dall'indagine dell'su un campione nazionale di imprese da Nord a Sud dell'Italia in riferimento alle conseguenze della pandemia sul sistema economico.La pandemia – sottolinea Uecoop - sta mettendo a dura prova tutti i settori, daial, dallaalla, dall'al, a fronte di un crollo dei consumi nazionali del 10,8% che ha comportato lain Italia.Fra coloro che hanno chiesto un prestito alle banche, la domanda ha avuto(61%), ma in quasi(29%) ha dovuto approntaree sostenere costi aggiuntivi ed e un altroè statosenza erogazione de i fondi alle aziende.A fronte di uno scenario di sofferenza sociale generalizzata con il rischio che la situazione peggiori quando finirà il blocco dei licenziamenti – evidenzia Uecoop – è necessario attivare prima possibile gli aiuti a imprese e famiglie con le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.