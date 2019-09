Imprenditori a Cernobbio preoccupati per i dazi

Si è alzato il sipario sulla 41esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio, l'evento ormai tradizionale e noto a livello internazionale dove si danno appuntamento ogni anno, dal 1975 ad oggi, Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e la società nel suo complesso.



Il protezionismo commerciale può mettere a rischio la stabilità globale. Questa la maggiore preoccupazione degli oltre 200 imprenditori presenti al Forum "Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive" in corso a Villa d'Este e organizzato da The European House - Ambrosetti, sollecitati dal primo televoto che ha indagato quali sono i fattori che avranno un impatto maggiore sulla stabilità globale.



I dazi, dunque, preoccupano molto. Secondo il 63,4% dei partecipanti le implicazioni del protezionismo commerciale avranno l'impatto maggiore sulla stabilità globale. Al secondo posto migranti e controllo delle frontiere, indicato dal 40,9% degli imprenditori. Più indietro la diffusione del populismo in Europa (38%) e le minacce cibernetiche e fake news (36,6%).

