Imprendiroma debutta in Borsa il 20 luglio. Raccolti 6 milioni

(Teleborsa) - Imprendiroma, società attiva nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, ha ricevuto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni e` fissato per mercoledì 20 luglio 2022.

L'ammissione a quotazione è avvenuta attraverso la quotazione di 11.200.000 azioni ordinarie di cui 1.200.000 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato, a un prezzo unitario fissato in 5 euro per azione. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a 6 milioni di euro, derivante da un'offerta sottoscritta da primari investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri.

La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento, sarà pari a 56 milioni di euro e il flottante sarà pari a circa il 10,71% del capitale sociale. Alla data di inizio delle negoziazioni, Guerino Cilli avrà l'80,36% del capitale e Pierpaolo Michelangeli l'8,93%.

"L'ingresso nel mercato dei capitali, rappresenta un passo fondamentale per la crescita della nostra società, valorizzandone la proposta sia in termini di visibilità che di credibilità nei confronti del mercato della rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare - ha commentato l'AD Guerino Cilli - Attraverso l'IPO il gruppo intende accelerare il disegno di crescita incentrata sullo sviluppo di iniziative in proprio di ristrutturazione e riqualificazione, l'avvio di una strategia di M&A per l'ampliamento del pacchetto di servizi offerti e l'espansione territoriale, la promozione della brand awareness e il rafforzamento commerciale".

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Imprendiroma è stata assistita da: EnVent Capital Markets (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), MIT SIM (Operatore specialista), Epyon Consulting (Advisor finanziario), Dentons Europe Studio Legale Tributario (Advisor legale e fiscale dell'emittente), Deloitte & Touche (Società di revisione), IR Top Consulting (Advisor comunicazione finanziaria).

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)