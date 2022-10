Imprendiroma, Cilli: il nostro è un mega trend, durerà ben oltre i bonus fiscali

(Teleborsa) - "È stata una prima parte dell'anno decisamente positiva, in quanto. Per quanto riguarda la seconda parte dell'anno, l'outlook è assolutamente positivo e il nostro è un business che ha da sempre risentito un pochino della stagionalità, quindi la maggior parte del valore della produzione e del fatturato sono concentrati nella seconda parte dell'anno. Lo ha detto a Teleborsadi Imprendiroma, a margine della terza edizione di NextGems, la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."L'ultima ricerca che è uscita ci colloca a oltre 45 milioni di euro come valore della produzione e pensiamo assolutamente che possa essere un dato che possiamo confermare. Di conseguenza possiamo dichiararci", ha aggiunto il numero uno della società quotata da fine luglio su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari."Indubbiamenteè un aspetto che ha interessato e interessa tutt'ora molto il nostro business - ha spiegato Cilli - Fortunatamente, nonostante molti movimenti dal punto di vista normativo in questa prima parte dell'anno, dalla metà del mese di settembre sia il nostro ambito specifico che anche l'ambito degli istituti di credito per quanto riguarda l'acquisizione dei crediti d'imposta, è statodi riferimento, almeno fino al 31/12/2023, data in cui è prevista la scadenza per i condomini del superbonus al 110%."Stiamo attraversando questa fase di forte instabilità per quanto riguarda i temi dell'approvvigionamento energetico, anche se- ha proseguito il manager - Ad oggi sono al 110%, ma sicuramente il nostro ambito sarà comunque interessato da bonus fiscali. Stiamo parlando comunque di un mercato relativamente nuovo, che ha bisogno di un forte booster da questo punto di vista. Ci aspettiamo comunque unodi questi bonus fiscali"."Siamo, ovvero la prima opportunità che abbiamo avuto per incontrare tutti quanti gli investitori - ha raccontato l'AD - Oggi li stiamo incontrando di fatto tutti quanti e abbiamo avuto una giornata abbastanza intensa. Siamo molto felici del fatto che tutti gli investitori ci abbiano confermato la loro fiducia e ci abbiano anche tranquillizzato su quelli che sono i movimenti di mercato di questo periodo. Quindi per noi èe ci accompagnano nella nostra attività quotidiana".