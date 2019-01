Imposta registro immobiliare, Italia deferita alla Corte di Giustizia UE

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia UE per non avere modificato la propria legislazione, che prevede un'aliquota ridotta per i cittadini italiani che vivono all'estero che acquistano la loro prima abitazione sul territorio italiano.

Gli emigrati italiani, infatti, hanno diritto a un'aliquota preferenziale dell'imposta di registro immobiliare senza obbligo di soddisfare il requisito di residenza.



Al contrario, i cittadini di altri Stati membri non hanno diritto ad alcun trattamento preferenziale se non risiedono effettivamente nel comune in cui il bene è ubicato o se non vi fissano la residenza entro 18 mesi dall'acquisto.



In una nota ufficiale la Commissione precisa che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non consente tale trattamento discriminatorio, direttamente basato sulla cittadinanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA