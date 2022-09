Import-export, 626 miliardi in Italia nel primo semestre 2022: +32,8% rispetto a un anno fa

(Teleborsa) - Raggiungenel primo semestre 2022 l', secondo un'elaborazione di, la struttura del sistema camerale a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, sugli ultimi dati Istat Coeweb. La crescita è del 32,8% rispetto ai 471 miliardi del secondo trimestre 2021. In particolare le esportazioni raggiungono i 306,4 miliardi e le importazioni 319,7 miliardi.Lanel primo semestre 2022 tocca 174,9 miliardi di interscambio, +26,2%. In particolare l'export lombardo di 80,7 miliardi circa cresce del 22,1%. Resta prima seguita da(76,7 miliardi, +28,7%, con un export da 40,7 miliardi, +19,3%) ed(69,1 miliardi, +24,4%, con un export da 42,3 miliardi, +19,7%). Il trend degli scambi è più positivo nelle Marche, + 77,1%, in Sardegna, Sicilia, Liguria, tutte in crescita oltre il 60%.Prime province per scambi:è prima con 71,9 miliardi, +21,9%, di cui 27 miliardi circa di export, in crescita del 22,7%. Poi arrivacon 24,3 miliardi di scambi circa, in crescita del 25,9%, di cui 12,4 miliardi di export, in crescita del 23,3%. Seguecon 22,9 miliardi di scambi circa, in crescita del 37,2%, di cui 7,1 miliardi di export, in crescita del 13,1%.Le province più in crescita per scambi internazionali sono:con 7 miliardi, +228%,con 5,1 miliardi, + 145,4%,con 502 milioni, +94,5%,con 2,1 miliardi, +91,1%,con 4,2 miliardi, +82,6%,con 3,8 miliardi, +80%.