Impianti, Lo Russo: leader come System Integrator, con IPO diversifichiamo

(Teleborsa) - Dopo essere diventata un punto dinei settori ICT (Information Communication Technology) & Audio/Video,è pronta pergià avviato, puntando in particolare su soluzioni per il settore Healthcare ed equipaggiamenti per il settore Difesa. Per incrementare la base clienti e la gamma di prodotti offerti servono però nuove risorse e proprio per questo la società ha scelto di quotarsi a Piazza Affari, e più in particolare, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La data di inizio delle negoziazioni è il 16 dicembre 2022."Con le giuste risorse, che ad oggi non sono il nostro core business - ha spiegato a Teleborsa il CEO e fondatore- E inoltre le tecnologie e gli equipaggiamenti nell'ambito della Difesa e dell'Healthcare si inseriscono in diversi pillar dei fondi PNRR e i fondi Next Generation EU". "Entrambe le nuove divisione sono state lanciate nel 2022 e stanno già ottenendo in questi ultimi mesi adeguati riconoscimenti dal mercato - ha aggiunto - Le abbiamo inserite indel nostro business, che stiamo già portando avanti - ad esempio - diventando distributori del più importante sistema anti drone americano".Nel 2021 Impianti ha realizzatoper 9,8 milioni di euro, unpari a 1 milione di euro (EBITDA Margin al 10%) e undi 560 mila euro. Nel primo semestre del 2022 ha realizzato ricavi per 5,3 milioni di euro, un EBITDA pari a 77 mila euro e un risultato netto di 15 mila euro. La società evidenzia che storicamente l'andamento del business è soggetto adei risultati concentrati nell'ultimo trimestre, quando le(il principale cliente in termini di fatturato), hanno come termine perentorio per l'utilizzo dei fondi il 31/12 e intensificano la pubblicazione di gare pubbliche.Guardando all'incidenza deidei ricavi, è possibile notare come nel 2021 sia stata di circa 65%. In particolare, il primo cliente (un ente della Pubblica Amministrazione) ha avuto un'incidenza del 26% e il secondo (settore della telefonia.) del 23%. Iin cui operano maggiormente i clienti sono Telecomunicazioni, Sanità, Bancario e Industria.I clienti di Impianti sono in tutta Italia e sonoattive in svariati settori e che hanno budget di spesa importanti e un'ottica di sviluppo del business continuo. Nell'ambito della pubblica amministrazione lavora con la. "Su questi clienti riusciamo a fare vendite ricorrenti, perché le loro esigenze sono molto diversificate e noi le seguiamo con un'offerta in continuo miglioramento e che racconta qualcosa di nuovo", ha sottolineato Lo Russo."Noi siamo un, ovvero siamo un naturale business developer - ha aggiunto - Al grande cliente dimostriamo quali sono le soluzioni e questo è un elemento molto apprezzato, rispetto a un integratore che è reattivo, ovvero riceve una richiesta e la asseconda". In altre parole, il punto di forza di Impianti è assistere il cliente con una, creando un rapporto che va oltre quello del cliente-fornitore. Inoltre, la società fadi prodotti in giro per il mondo per diventare distributore esclusivo di vari vendor.In fase di collocamento, Impianti ha raccolto circa 2 milioni di euro (in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione Greenshoe concessa a Integrae SIM) e ha già una strategia ben chiara per il loro utilizzo. "attraverso la crescita di figure manageriali, per dare ai vertici la possibilità di essere più liberi di poter sviluppare il business - ha detto Lo Russo - Abbiamo già inserito il responsabile marketing e il CFO e andremo avanti su questo potenziamento della struttura interna"."La- ha aggiunto - Stiamoper rafforzare la nostra presenza sul territorio e lanceremo anche unnel nostro settore. Abbiamo già diversi partner in Italia che si occupano dell'execution e delle installazione fisiche. Ora li trasformeremo in un "network Impianti" che presidierà il territorio su base provinciale, anche per essere vicini a dove arriveranno i fondi del PNRR e poter seguire i clienti da molto più vicino". I franchisee beneficeranno del know-how di Impianti, delle condizioni economiche e dell'ampia gamma di prodotti e dell'offering complessivo.Lesono: società con potenziale tecnico e commerciale nei settori AV, Cyber Security e sviluppo software; società operanti nella produzione di dispositivi (o parti di essi) così da poter proporre sul mercato prodotti e soluzioni con marchio Impianti in diversi settori quali la telemedicina, le telecomunicazioni e la sicurezza informatica; società operanti nel settore della robotica.