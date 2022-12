Impianti, debutto positivo su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -per Impianti, che a metà seduta non è ancora riuscita a fare prezzo e mostra unrispetto al prezzo di collocamento (1,8 euro per azione vs 1,2 euro per azione). In fase di collocamento ha raccolto 1,75 milioni di euro (2 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'over-allotment). Il flottante al momento dell'ammissione è del 19,57% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 9 milioni di euro.Impianti è una azienda attiva in Italia comecon particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & Collaboration). La società seleziona brand e tecnologie emergenti con cui progetta e realizza soluzioni innovative offrendo servizi professionali mediante una propria struttura commerciale e tecnica altamente specializzata.Impianti rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 187 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan."Siamo convinti che la quotazione su Euronext Growth Milan possa rappresentare un ulteriore passo verso un futuro di crescita e di prosperità aziendale - ha commentato il- Un risultato di assoluta rilevanza che condivido con tutti i nostri collaboratori, clienti e investitori che hanno creduto in noi, a cui va inoltre il più sentito ringraziamento. I nostri obiettivi per il futuro sono di continuare a proseguire nell'che ci identifichino agli occhi di fornitori, clienti e stakeholder come innovatori nel nostro settore"."Questo risultato, sono convinta, ci fornirà ulteriori stimoli e risorse finanziarie, per consentirci di continuare nel percorso di crescita, intrapreso fin dalla costituzione della società, una realtà dinamica e sempre pronta a offrire al mercato prodotti e soluzioni innovative - ha dichiarato la- Il nostro obiettivo sarà anche quello diincludendo politiche economiche sostenibili: riteniamo che solo attraverso il rispetto per le persone e l'ambiente e una governance trasparente sia possibile migliorare e ottenere i massimi risultati anche in termini di volumi e le marginalità".