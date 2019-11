© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ribadisce la correttezza del suo operato e rispedisce al mittente le accuse che hanno portato all', arrivando a parlare apertamente con i cronisti di una", ha aggiunto il tycoon alla stampa, precisando che si tratterebbe di una conversazione precedente a quella finora nota, al centro dell'indagine di impeachement, in cui Trumpl'ex presidente e tra i candidati alla Casa BiancaNel ribadire la correttezza del suo comportamento e le accuse ai Biden, Trump ha anche dichiarato che "" nell'indagine di impeachment. Finora il presidente aveva, "a porte chiuse": le prime udienze pubbliche sono fissate per la prossima settimana tra il 14 e il 15 novembre.Tra i convocati alla Camera del Congresso USA per l'impeachment c'è anche ilche dovrebbe comparire davanti alla Commissione Intelligence nelle prossime ore. "", ha aggiunto Trump.