Impatto Covid su fondi pensione: rendimenti negativi nel primo trimestre 2020

(Teleborsa) -si fa sentire anche suiche,, registrano, facendo segnalare unLo rende noto la, Commissione di vigilanza sui fondi pensione. In dettaglio, al netto dei costi di gestione e della fiscalitàmentre i, i piani individuali pensionistici, di ramo III, caratterizzati in media da una maggiore esposizione azionaria,Le- sottolinea la Covip - sono. Il dato non tiene conto delle variazioni nel trimestre dei fondi preesistenti e dei PIP "vecchi"."Mostrando comunque una tenuta di fondo - scrive la Commissione a proposito dei rendimenti dei fondi - i risultati delle forme complementari ne hanno risentito.. Ma valutando i"."Nei dieci anni da inizio 2010 a fine 2019, - prosegue Covip - il rendimento medio annuo composto è pari al 3,6% per i fondi negoziali, al 3,8 per i fondi aperti e per i PIP di ramo III, e al 2,6% per le gestioni di ramo I. Nello stesso periodo, la rivalutazione media annua composta del TFR è stata pari al 2%. Aggiungendo ai dieci anni gli ultimi tre mesi, i rendimenti medi annui composti scendono al 3% per i fondi negoziali e i fondi aperti e al 2,4% per i PIP di ramo III; restano pari al 2,5% i prodotti di ramo I.che, nel primo trimestre 2020 era pari a, facendo segnare unNei, specifica Covip, sono, mentrePer tutte le forme, spiega la commissione, il calo delle risorse nel trimestre è spiegato in massima parte dalle perdite in conto capitale a fronte di una sostanziale stabilità dei contributi rispetto al passato.La più contenuta flessione nel caso dei PIP "nuovi" è riconducibile alla valutazione delle attività in base al metodo del costo storico che viene utilizzata per le gestioni di ramo I, che costituiscono la maggior parte del settore.