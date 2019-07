Immsi, Intermarine consegna a Marina Militare l'UNPAV Angelo Cabrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, controllata del Gruppo industriale Immsi S.p.A., alla(Unità Navale Polifunzionale ad Alta Velocità), denominata, Ammiraglio e incursore della Regia Marina, decorato con la Medaglia d'Oro al Valor Militare per l'affondamento dell'incrociatore pesante inglese York il 26 marzo 1941 nella baia di Suda a Creta. La nave, consegnata in linea con le tempistiche del cronoprogramma, è la prima di una commessa più ampia composta da due unità, ed è rispondente ai più elevati standard qualitativi.L'UNPAV è un mezzo navale versatile e moderno che fornirà un elevato valore alle peculiari capacità della Marina Militare, in particolare assicurando il supporto alle attività delle sue Forze Speciali (Gruppo Operativo Incursori – G.O.I.), sia in fase addestrativa che nel corso delle operazioni reali. Le due unità della classe ("Cabrini", capoclasse, e "Tedeschi") concorreranno, altresì, al controllo dei traffici marittimi, al contrasto dei traffici illeciti, alla sicurezza in ambienti con presenza di minaccia asimmetrica e all'evacuazione di personale da aree di crisi.L'unità, chetra equipaggio fisso e team delle Forze Speciali imbarcato, è costruita in materiale composito, ha una. Tale piattaforma permette l'imbarco di un RHIB Rigid Hull Inflatable Boat Zodiac Hurricane 733 in uso al G.O.I., tramite uno scivolo a poppa e un sistema integrato di lancio e recupero.