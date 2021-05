4 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Immsi, holding italiana quotata a Piazza Affari e controllata dalla famiglia Colaninno, ha confermato Roberto Colaninno alla carica di Presidente del CdA, Daniele Discepolo in qualità di Vice Presidente e Michele Colaninno alla carica di Amministratore Delegato (che riveste anche la carica di Direttore Generale della società).

Completano il consiglio di amministrazione - per un totale di 12 membri - Matteo Colaninno, Ruggero Magnoni, Gianpiero Succi, Paola Mignani (consigliere indipendente), Giulia Molteni (consigliere indipendente), Alessandra Simonotto, Rosanna Ricci (consigliere indipendente), Patrizia De Pasquale (consigliere indipendente) e Piercarlo Rossi (consigliere indipendente).

Il CdA ha inoltre adottato delibere in materia di corporate governance. Il consigliere indipendente Daniele Discepolo è stato nominato Lead Independent Director. Fanno parte del Comitato per le Proposte di Nomina e Remunerazione i consiglieri Daniele Discepolo (Presidente), Paola Mignani e Rosanna Ricci, del Comitato Controllo e Rischi i consiglieri Daniele Discepolo (Presidente), Paola Mignani e Rosanna Ricci, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate i consiglieri Rosanna Ricci (Presidente), Paola Mignani e Patrizia De Pasquale e dell'Organismo di Vigilanza Marco Reboa (Presidente), Giovanni Barbara e Maurizio Strozzi.