Immsi balza sul Listino con partnership Intermarine-Leonardo

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Immsi, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,29%. Il titolo era arrivato a guadagnare anche l'8% in scia all'annuncio di una partnership strategica della controllata Intermarine, nel settore navale, con Leonardo. La collaborazione porterà allo sviluppo di prodotti altamente innovativi per la Difesa.



Il confronto del titolo Immsi con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



L'esame di breve periodo di Immsi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,4942 Euro e primo supporto individuato a 0,4457. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,5427. © RIPRODUZIONE RISERVATA