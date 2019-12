Immsi accetta offerta vincolante per edificio a Roma

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Immsi, riunitosi oggi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha deliberato di accettare l'offerta vincolante per l'acquisto dell'edificio sito in Roma, tra via Abruzzi n. 25 e via Sardegna n.ri 38-40.



L'offerta, pari a 62,5 milioni di euro, è giunta da Investire SGR per conto di un primario Fondo di Investimento Immobiliare italiano riservato ad Investitori Istituzionali. L'atto di rogito notarile è previsto entro l'anno 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA