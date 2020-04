Immobiliare USA, vendite case nuove a picco a marzo

(Teleborsa) - Calano le vendite di case nuove negli Stati Uniti a marzo. Il dato ha evidenziato un decremento a 627 mila unità rispetto alle 741 mila unità di febbraio (dato rivisto da 765 mila). Le stime degli analisti erano per una discesa meno ampia ovvero fino a 645 mila unità.



Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti, secondo cui si è registrato un forte calo del 15,4% se segue il -4,6% precedente (consensus -15%). Rispetto a marzo 2019 si registra un calo del 9,5%.



