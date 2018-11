Immobiliare, Tecnocasa conferma lieve ripresa mercato nel 1° semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e si profila una fine d'anno altrettanto positiva. Lo dice un rapporto dell', che allarga anche il panorama all'ultimo ventennio, mettendo a confronto l'andamento dei prezzi e quello delle compravendite a partire dal 1998.Il2018 si è chiuso con unae le previsioni indicano che ilconfermerà questo trend, con unaDiscorso diverso per le, che continueranno a salirerispetto agli ultimi semestri.L'evoluzione nel tempo evidenzia una certa correlazione fra le serie storiche dei prezzi di acquisto e delle compravendite: tra il 1998 ed il 2007 le quotazioni immobiliari hanno registrato una crescita più decisa rispetto a quella delle compravendite.L'analisi parte dal, quando le compravendite crescevano più dei prezzi, fino ad arrivare alquando anche iper raggiungere il, anno in cui termina la crescita del mercato in termini di volumi e di valori.diminuiscono sia isia il numero disia per effetto del credit crunch (stretta creditizia) che a causa di un clima generale di. Ilin particolare èe per il mercato immobiliare italiano che registra la contrazione più importante dei(-10,2% in un solo anno) e delle(-25,8% rispetto al 2011).Nelqueste ultime raggiungono il(403.124), ritornando ai, che rende più facile l'accesso al credito ad imprese e consumatori e si ha un recupero di fiducia. Questo insieme aipresenti sul mercato determinerà, nel 2016, undel 18,6%, crescita che continuerà negli anni successivi ma a ritmi inferiori.. Per una leggera ripresa di questi ultimi occorre aspettare, appunto, i primi mesi del 2018.