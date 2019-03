Immobiliare, prezzi abitazioni in calo nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo rivela l'ultimo rapporto Istat sui prezzi delle abitazioni, secondo cui il 2018 si chiude confermando la debolezza della dinamica dei prezzi delle abitazioni.Secondo le stime preliminari, nel quarto trimestre 2018 l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento,(era -0,8% nel terzo trimestre 2018).Il calo tendenziale è da attribuire unicamente ai prezzi delle, che registrano unapari a -0,7% (era -1,3% nel trimestre precedente). I prezzi delle, invece, rimangonomostrando una netta decelerazione rispetto al +1,6% del terzo trimestre del 2018.Anche su base congiunturale la lieve diminuzione è dovuta unicamente ai prezzi delle abitazioni esistenti, che registrano ancora un calo, pari a -0,3%, mentre i prezzi delle abitazioni nuove registrano un aumento dello 0,3%, dopo la stabilità del trimestre precedente.Questi andamenti si manifestano in un(+9,3% l'incremento tendenziale registrato per il quarto trimestre del 2018 dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale)., a fronte di dinamiche di prezzo di segno opposto tra i prezzi delle abitazioni esistenti (che pesano per oltre l'80% sul dato complessivo), in diminuzione dell'1%, e quelli delle abitazioni nuove che aumentano dell'1%.