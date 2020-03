Immobiliare, Osservatorio Nomisma: quadro drammatico per prossimo triennio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anche il. Lo dice l'sul settore, prevedendo per il 2020 unamiliardi di euro nel settoree frainvestiti nel"Il settore immobiliare italiano si trova a fronteggiare unae dalle conseguenze potenzialmente drammatiche", spiega l'Osservatorio, aggiungendo che "ilper l'economia è quello che ancora non si è manifestato:come effetto indotto dall'inazione coatta".: quelloanticipa un calo cumulato nel triennio di(48 mila nel 2020) einvestiti (2,6 miliardi nel 2020); quelloindica un calo delle transazioni di(quasi 119mila nel 2020) edi capitali investiti (5,8 miliardi nel 2020).Per il, si prevede nei prossimi tre anni unadi euro (nel 2020 tra 9,2 e i 22,1 miliardi) a seconda se lo scenario sarà più o meno negativo.Con riferimento ai, Nomisma stima flessioni medie comprese. Per il 2022 si prevede invece una attenuazione del calo