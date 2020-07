© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilnella prima metà dell'anno, contrassegnata dalla pandemia da Covid-19, è stato investito da una decisa contrazione delleLo shock indotto dalla pandemia ha colpito sia il segmentoE' quanto emerge dall'analisi del secondo Osservatorio ImmobiliarediIlche aveva chiuso il 2019 con un +3% annuo dei prezzi, nel primo semestre dell'anno ha registrato una leggera flessione dei prezzi (-0,4% su base semestrale). Rispetto ai prezzi dia i canoni flettono di più (-0,9%) e con una maggiore accentuazione nei due mercati estremi, quello delle zone di). Il lockdown ha causato un allungamento dei3,3 mesi per la vendita che si sommano ai 3,9 mesi pre lockdown e 3,1 mesi per la locazione da sommare ai 2 mesi pre pandemia. Lo sconto praticato sul prezzo per gli immobili in vendita si attesta all'8,5%, mentre i rendimenti lordi da locazione alPer il compartola battuta d'arresto ha investito tutti i comparti, ma conche ha persoIn particolare, gli operatori hanno segnalato un calo della domanda disia destinati all'acquisto sia alla locazione mentre l'offerta si è mantenuta stazionaria. Considerando il mercato degli uffici i prezzihanno subito una(-0,4%) e le locazioni in essere in parte sono state soggette alla rinegoziazione dei canoni, fenomeno che secondo Nomisma potrebbe accentuarsi nei prossimi mesi. A fronte di difficoltà economiche da parte delle aziende, per l'istituto di ricerca bolognese potrebbero verificarsi situazioni di morosità o inesigibilità dei canoni. In alcuni casi il ricorso allo smartworking potrebbe diventare permanente con un conseguente minoreNel comparto deiinvece, in corso un lento processo di ritorno alle unità di vendita di prossimità che dovrebbe comportare un ridimensionamento delle superfici di vendita e, contestualmente una nuova spinta alla digitalizzazione con ricadute sulla gestione degli spazi e dell'offerta commerciale. Nel primo semestre dell'anno tengono i prezzi centrali (+0,2%), mentre si riducono leggermente nelle altre localizzazioni, con una media cittadina che si attesta sul -0,6%. Anche i canoni si ridimensionano ma a tassi molto contenuti (-0,3%) che potrebbero crescere di intensità nel secondo semestre dell'anno, in scia al'inasprimento delle difficoltà economiche di