Immobiliare, in ripresa le grandi città mentre la provincia continua a soffrire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che da una parte vede fiorire lee dall'altra soffre unaÈ quanto emerge, relativo al 2018, di. L'indagine, infatti, evidenzia a livello nazionale unanel mese di dicembre scorso rispetto allo stesso periodo del 2017.In questo scenario, lecon più di 250mila abitanti registrano unadelle valutazioni degliimmobili, a differenza deiche incassano unasui prezzi delle case.Sempre secondo l'Osservatorio, le differenze non sarebbero finite qui. Ladel mercato immobiliare, infatti, si farebbe sentire solo nel quadrantdel paesedove i prezzi richiesti si sono mantenuti tendenzialmente stabili. Ale al, invece, il prosieguo dellaavrebbe prodotto un ribasso, calcolato rispettivamente nell'1,5% e nell'1,4%.dove acquistare casa, primeggia, con i prezzi aumentati di 5,2 punti percentuali nel 2018., che ancora non avrebbe eguagliato il trend di ripresa imposto dalle due teste di serie.Viceversa, i capoluoghi di provincia, soprattutto quelli del meridione, soffrono ancora condizioni sfavorevoli per la vendita degli immobili. A, il tonfo dei prezzi ha raggiunto il -9,3% in un anno, mentre sfiora il -7% la contrazione registrata a L'Aquila, Potenza e Ancona.