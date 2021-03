16 Marzo 2021

(Teleborsa) - Scende ancora, anche se solo marginalmente, la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A marzo il dato si è attestato a 82 punti, dagli 84 del mese precedente e rispetto agli 83 del consensus.

L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.

"Sebbene i costruttori continuino a vedere un forte flusso di acquirenti, i recenti aumenti dei costi dei materiali e dei tempi di consegna, in particolare per il legname, hanno fatto diminuire il sentimento dei costruttori questo mese", ha affermato il presidente di NAHB, Chuck Fowke. Hanno inciso anche i tassi di interesse in aumento.

Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è sceso di tre punti a 87, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è aumentato di tre punti a 83, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è rimasto stabile a 72.

(Foto: by Samson Creative on Unsplash)