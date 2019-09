Immobiliare, a fine anno in aumento i prezzi delle case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con una crescita dei valori dall'1% al 3%. A renderlo noto è un report di Tecnocasa in cui si evidenzia anche cheA livello nazionale il 58% - continua l'analisi sul sentiment delle agenzie affiliate del Gruppo Tecnocasa - si ritiene che i prezzi non si discosteranno dal valore attuale, il 17,5% ritiene che potranno aumentare fino ad un massimo del 5%. Nelle grandi città quest'ultima idea è più diffusa dal momento che interessa il 23% delle agenzie, con la totalità di esse a Bologna e il 63% a Milano, le due città dove i prezzi stanno correndo di più.Entro la fine del 2019 questo prevede che le transazioni possano raggiungere quota 590-600 mila. Il fatto è supportato dai dati sui tempi di vendita che si sono ridotti ulteriormente (nelle grandi città occorrono mediamente 122 giorni) portandosi ai livelli pre-crisi.. Ad oggi, nelle grandi città, sono in aumento del +2,3% per i monolocali, +1,8% per i bilocali e per i trilocali. Milano e Bologna mettono a segno l'aumento dei canoni più importante.A riferirlo questa volta è il report "Rilevazione dei prezzi degli Immobili della Città Metropolitana di Milano" sul primo semestre 2019, realizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, attraverso una Commissione di rilevazione composta dalle principali Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali del settore.con un ottimo rialzo per piazza Missori e S. Sofia, la zona di via Nirone e S. Ambrogio, Largo Augusto.Le quotazioni sono in rialzo anche nella zona Nord, con in testa piazza Carbonari, la Maggiolina, piazzale Istria e piazzale Maciachini. Negli altri quadranti le quotazioni sono in salita a Lambrate, corso Venezia e corso Monforte, viale Bligny e viale Toscana, piazzale Accursio e al Giambellino. Le case valgono in media 5.565 €/mq, con valori che variano da un massimo di 12.278 €/mq del Centro storico (+2,9% in sei mesi) a un massimo di 4.442 €/mq per le abitazioni nel settore Sud (-0,9%), da 4.693 €/mq massimo della cerchia Nord (+1,4%) a 5.075 €/mq massimo del quadrante Est (+0,6%) e 5.700 €/mq prezzo massimo della zona Ovest (stabile).