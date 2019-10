Immobili, rendimenti delle case al top da 5 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo è ancor più adesso che i rendimenti dei nostri titoli di stato (Btp a 10 anni) sono scesi all'1,1% dal 3,4% dello stesso periodo dell'anno scorso.A rendere nota l'analisi è l'ufficio studi di Idealista, che mette in relazione i prezzi di vendita e affitto delle diverse tipologie immobiliari per calcolare il loro rendimento lordo, evidenzia incrementi in tutti i segmenti property con una reffitività che, nel peggiore dei casi, moltiplica per sei i tassi offerti dai titoli di Stato decennali. ACosì si spiega l'aumento dell'1% per i segmenti commerciale (9,6%) e box (6,3%), seguiti dal residenziale (6,8%) con un più 0,8% e uffici (8%) con un più 0,3% negli ultimi 12 mesi.Con un tasso pari al 9,3%,, seguita da Siracusa (8,6%) e Novara (8,3%). All'opposto Siena, Venezia - entrambe con un tasso di rendimento del 4,3% -, e Massa (3,9%) sono i capoluoghi meno vantaggiosi per i proprietari., Torino scende lievemente fino al 6,1%, dal 6,4% del 2018. Rendimenti su a Roma (5,5%), Bologna (5,4%) e Napoli (5,2%).Gli investimento nel settore retail garantiscono i ritorni più elevati nella maggior parte dei capoluoghi analizzati. Milano (15,4%) è la regina in questo segmento seguita da Vicenza (14,1%) e Monza (13,2%) tra i centri con i tassi di rendimento più alto. Da Torino (13,1) a Trapani (10%) troviamo 38 città che offrono ritorni a doppia cifra per i proprietari. I rendimenti più bassi si trovano a Caserta (7,8%), Rovigo (7,4%) e Nuoro (7,2%).e altre quattro città con ritorni sopra i rendimenti medi del settore: Novara, Prato, Livorno e Perugia con l'8,1%; rendimenti nella media a Padova (8%); Bergamo (5,6%), Rimini (5,4%) e Piacenza (5,3%) segnano i ritorni più bassi per gli investitori.Tra i grandi mercati Milano (7,6%) performa meglio di Roma e Napoli, entrambe al 6,8%.in quasi tutti i mercati monitorati, pur restituendo un rendimento di tutto rispetto, al tasso medio del 6,3%., davanti a Monza (6,3%) e Bari (6,2%). Milano e Roma crescono rispetto a un anno fa, fino al 6 per cento. Catania (4,8%), Napoli (4,1%) e Genova (3,9%) chiudono la graduatoria.