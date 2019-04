Immobili, momento positivo per il mercato delle locazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si chiude con unA rendere noti i dati l'ultimo indice dei prezzi di Idealista.Entrando nel dettaglio, dal punto di vista territoriale il periodo in analisi si è(13 su 20), con una spinta particolare proveniente dalla Sardegna dell'8,4%, seguita da Basilicata al 6% e Lombardia al 5%. Al lato opposto della classifica, soffrono un calo le aree del Piemonte, in contrazione del 3,2%, del Molise a -3,4% e l'Umbria, in flessione per 4,5 punti percentuali. Per quanto riguarda il calo spropositato della Valle D'Aosta, a -23,3%, questo è riconducibile ad un'anomalia delle caratteristiche del campione alla base dati attualmente presente su idealista, dove la distribuzione disomogenea delle abitazioni e delle tipologie abitative sul territorio, nonché una forte incidenza degli affitti stagionali, provocano fluttuazioni ancora molto forti dei prezzi.Toccando proprio l'argomento dei prezzi,Con una richiesta media di 16,8 euro mensili,per quanto riguarda le locazioni. Seguono, con grande distacco Ravenna a 13,6 euro/m2, Firenze con 13,5 euro/m2 e Roma a 12,1 euro/m2. Nella parte bassa del ranking troviamo le province siciliane di Caltanissetta a 4,3 euro/m2 e Enna 4,4 euro/m2.Infine, davanti a Venezia che ha una piazza a 16,2 euro/m2 e Firenze a 16 euro/m2, che precede Roma a 13,2 euro/m2. I canoni più bassi d'Italia si trovano sempre nella città siciliana di Caltanissetta, a 3,9 euro/m2.Secondo, responsabile dell'ufficio studi idealista Italia, sta proseguendo "il momento positivo del mercato delle locazioni, anche se la mappa nazionale degli affitti risulta essere sempre più articolata e complessa. A ogni modo, talvolta stagionali, specie nelle mete top,. Per il resto il mercato rimane asfittico e sconta le rigidità legislative che non tutelano i proprietari su morosità e rischi, inducendo molti di essi a tenere le loro proprietà fuori dal mercato piuttosto che accettare offerte dei potenziali inquilini. Da qui l, che è un volano per lo sviluppo del Paese", conclude De Tommaso.