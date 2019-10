Immobile l'Europa in attesa novità su dazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità in attesa di novità dal fronte delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,40%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,59%.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +143 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%.senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, tonica Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,24%.; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 23.400 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,05%); sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,20%.In luce sul listino milanese i comparti beni per la casa (+1,11%), media (+0,67%) e materie prime (+0,59%).Nel listino, i settori sanitario (-1,25%), utility (-1,01%) e telecomunicazioni (-0,75%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, Moncler avanza dell'1,63%.Guadagno moderato per Unicredit, che guadagna lo 0,69%.Piccoli passi in avanti per CNH Industrial, che segna un incremento marginale dello 0,58%.Giornata moderatamente positiva per Saipem, che sale di un frazionale +0,54%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni con un -1,74%.Preda dei venditori Diasorin, con un decremento dell'1,30%.Si concentrano le vendite su BPER, che soffre un calo dell'1,23%.Vendite su Hera, che registra un ribasso dell'1,22%.del FTSE MidCap, Mondadori (+4,44%), ASTM (+2,36%), Sias (+2,15%) e Maire Tecnimont (+1,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su IREN, che continua la seduta con un -1,54%.Seduta negativa per Credito Valtellinese, che mostra una perdita dell'1,33%.Sotto pressione Zignago Vetro, che accusa un calo dell'1,19%.Scivola Banca MPS, con un netto svantaggio dell'1,11%.