Imprese, una su dieci è guidata da stranieri

Una impresa su 10 in Italia è gestita da stranieri. E' quanto emerge da una ricerca effettuata da Unioncamere. Le aziende guidate da stranieri superano le 600 mila unità grazie a una crescita nel secondo trimestre dell'1,1%.



La concentrazione è sopratutto nei settori del commercio, della ristorazione e nei lavori di costruzione, che in 8 regioni su 20 rappresentano il 10% delle attività economiche.



Roma ha oltre 69 mila attività d'imprenditori stranieri: i settori in cui le imprese straniere sono più numerose sono commercio al dettaglio (161mila), lavori di costruzione specializzati (113mila) e servizi di ristorazione (quasi 47mila).



Ma da dove provengono? L'analisi delle sole imprese individuali mostra che le componenti più consistenti sono quella marocchina, cinese e romena, attive in prevalenza nel settore commerciale (le prime due) e nelle costruzioni (i romeni). Ultimo aggiornamento: 13:20