(Teleborsa) -. Secondo i dati pubblicati dal MIT, la Motorizzazione ha immatricolato 119.454 autovetture, con una variazione pari arispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 140.448. Il calo segue quello diNello stesso periodo di dicembre 2020 sono stati registrati 276.665, con una variazione pari arispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono registrati 320.799 passaggi. A novembre si era registrato un -12,07%.Nel mese di dicembre 2020 il volume globale delle vendite (396.119 autovetture) ha dunque interessato per il 30,16% auto nuove e per il 69,84% auto usate., la Motorizzazione ha in totale immatricolato, con una variazione dirispetto allo stesso periodo del 2019, mentre idi auto usate sono stati 3.018.301, con una variazione diLa Fiat Chrysler Automobiles ha immatricolato a dicembre, con unrispetto a dicembre del 2019 ed unadal 22,1% di un anno fa. Ilsi chiude però con un pesantea 331.100 vetture ed una quota in aumento al 24%., che rappresenta le case automobilistiche nazionali,, in rappresentanza di quelle estere, eo, che si fa portavoce dei concessionari, hanno ricordato che questi numeri sono da attribuire anche all'esaurimento degli incentivi ed hanno commentato positivamente le nuove misure di sostegno al rinnovo del parco circolante con vetture meno inquinanti e più sicure."Guardiamo al 2021 con fiducia, grazie alle misure entrate in vigore con l'inizio del nuovo anno, su cui c'è stata intesa tra tutte le forzepolitiche", ha commentato o il Presidente di ANFIAdicendosi sicuro che gli incentivi "favoriranno la ripartenza della produzione industriale di autoveicoli e componenti a beneficio dell'intera filiera automotive, con ricadute positive sui livelli occupazionali e sugli investimenti per la transizione green e digitale".Il Presidente di UNRAEha commentato il rinnovo degli incentivi pubblici, sottolineando che "si tratta di un investimento i cui benefici vanno a vantaggio dell'occupazione, dell'ambiente e di uno dei settori industriali che più contribuisce al PIL del Paese. È un grande risultato per il quale abbiamo lavorato con convinzione in questi mesi, ottenendo l'approvazione unanime del Parlamento che ha compreso la rilevanza economica del settore".Secondo, Presidente di Federauto, "il lavoro da fare non è certamente esaurit perché il Recovery fund sarà la sfida in cui il nostro impegno comune sarà ancora determinante per trasformare l'incertezza in nuove opportunità di crescita del mercato".