Immatricolazioni auto UE, Acea: nel 2020 crollo record

(Teleborsa) -per le immatricolazioni nel 2020 che subiranno un calo delin Europa. Alla luce della grave crisi economica che ha colpito l'industria automobilistica a causa del Covid-19, l'Associazione Europea dei Produttori di Automobili (ACEA) ha radicalmente rivisto le sue previsioni per l'anno in corso per le immatricolazioni di autovetture fino a circa il -25%, passando così dai 12,8 milioni del 2019 a circaIn termini di volumi, le previsioni di Acea per ilrappresentano il numero più basso di auto nuove vendute dal 2013, quando l'industria ha attraversato sei anni consecutivi di declino a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009. In termini di variazione percentuale, le prospettive cupe rappresentano ilmai visto dal settore automobilistico europeo.Con un primo impatto della crisi arrivato tra metà marzo e maggio, il mercato europeo, a oggi, ha registrato una contrazione delUna situazione drammatica che però dovrebbe attenuarsi nei prossimi mesi poichè le misure di blocco e di contenimento saranno revocate in