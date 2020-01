Immatricolazioni auto, dicembre sprint ma il 2019 si chiude piatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Moderato sprint finale per il mercato automobilistico italiano. In dicembre le immatricolazioni di autovetture sono state 140mila con un incremento del 12,5% su dicembre 2018. Il risultato positivo rimane ed è significativo in un anno decisamente "magro" per il mercato dell'auto come il 2019 che chiude il suo consuntivo annuale a quota 1,9 milioni di vetture con una modestissima crescita sul 2018 (+0,3%).Il dato rilasciato dalè "perfettamente coerente con il quadro economico nazionale" che è di "sostanziale stagnazione" - commenta il- sottolineando che nel 2019 le vendite di autovetture hanno dovuto fare ancora i conti con gli effetti del nuovo sistema di omologazione WLTP, con laed anche con l'attesa del concretizzarsi della prospettiva dell'"In un contesto di forte,, e con l'introduzione nel 2020 dei nuovi limiti Europei alle emissioni di CO2 e relative, pesanti sanzioni spicca la mancanza di strategia da parte della politica nazionale che supporti organicamente e ordinatamente la filiera automobilistica Italiana" - rilancia l'- commentando i dati sulle immatricolazioni ed auspica che il governo "decida finalmente di convocare ed efficacemente attivare i tanto promessi tavoli su domanda, offerta e infrastrutture"."Il 2019 verrà ricordato come l'anno in cui, attestandosi ad una quota di penetrazione attorno al 40% nei 12 mesi, contro il 51,2% del 2018" - dichiara l'- ricordando che "il 2020 debutta nel contesto di una pesante flessione produttiva": l'indice della produzione dell'industria automotive italiana, in calo dall'ultimo trimestre 2018, diminuisce del 9,9% nel periodo gennaio-ottobre 2019, con ordinativi in ribasso dell'11,1% (-14% la componente interna) a gennaio-settembre 2019.