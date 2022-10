Imballaggi, l'allarme di Confindustria: la proposta della Commissione mette a rischio il sistema italiano

(Teleborsa) - La nuova proposta di regolamento a cui è a lavoro la Commissione europea sulla gestione deglipotrebbe mettere a rischio più di 700mila le aziende in Italia. L'allarme è stato lanciato dall'industria e dal settore dei servizi in Italia. Il cambio di strategia infatti colpisce il sistema Paese che proprio nell'ha un primato europeo. Al momento è circolata solo unadel: si tratta di un documento lungo quasi 200 pagine, che tocca diversi ambiti e aspetti della gestione del ciclo di vita degli imballaggi, a partire dalla loro immissione sul mercato.L'impatto potrebbe coinvolgere la quasi totalità delle aziende associate al, il Consorzio nazionale imballaggi, a cui andrebbero aggiunte quelle del settore agricolo, della logistica e dell'Horeca che pure con il packaging lavorano, e i produttori di macchine per imballaggi. La proposta – spiega– "rimette in discussione in Italia ilormai consolidato e su cui il nostro Paese è al primo posto in Europa. Inoltre, il riciclo sarà oggetto di ulteriore rafforzamento grazie agli investimenti delmentre invece questo regolamento rischia di vanificare gli sforzi e gli obiettivi raggiunti finora, andando a creare danni economici tutt'altro che trascurabili lungo l'intera filiera della gestione dei rifiuti".sollevati dall'associazione degli industriali sono diversi. Il primo riguarda la formaper il provvedimento: loproposto dalla Commissione è infatti un regolamento. Diversamente da ciò che è accaduto fino ad ora in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio – per cui l'Europa fissava gli obiettivi e i singoli Paesi si organizzavano per raggiungere i risultati – lenon avranno più la possibilità di gestire conl'assetto normativo e regolamentare tenendo conto delle specificità dei sistemi industriali.La proposta della Commissione punta inoltre sulla– "che va a pregiudicare in prima battuta comparti esportatori per eccellenza" – sulla riduzione e l'eliminazione degli imballaggi, sullo sfuso, sui contenitori da riutilizzare. Tutti aspetti che non è detto siano più sostenibili ed efficaci rispetto al modello italiano già operativo. Confindustria lamenta inoltre l'assenza di "una" per il regolamento, quella indicata da un(Life Cycle Assessment)."Le industrie italiane sono disposte ad andare addirittura oltre, con ilper esempio, ma senza scardinare il modello di eccellenza italiano. Ci dobbiamo preoccupare di evitare lache è il vero problema di oggi: consuma suolo, emette CO2, non valorizza il rifiuto economicamente. Senza contare che nel Pnrr italiano abbiamo messo 2,1 miliardi per potenziare la filiera dei rifiuti", sottolinea Confindustria. "Con la bollinatura dalla Commissione, prima ci è stato detto di sì e poi ci siamo trovati di fronte a questa, che vorremmo fosse proprio ritirata", ha evidenziato sapere da viale dell'Astronomia., presidente del Conai, si è detto d'accordo sulla necessità di non imporre dall'alto un modello unico e punta l'attenzione sul vuoto a rendere come sistema di recupero: "La Commissione ha in mente come modello il sistema di cauzionamento. Ma in Paesi come Italia e Spagna non quello che è stato sviluppato. Per un Paese come il nostro, che è tra i primi in Europa in termini di riciclo, significherebbe cambiare il sistema con cui ha ottenuto i risultati".