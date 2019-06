IMA sottoscrive finanziamento per acquisizione ATOP

(Teleborsa) - IMA S.p.A. annuncia la sottoscrizione con UniCredit, in qualità di bookrunner e banca agente, Crédit Agricole, BPER Banca e Banco BPM, di un finanziamento per cassa a medio-lungo termine per un importo complessivo di 180 milioni di Euro.



Il Finanziamento, unitamente all'emissione del prestito obbligazionario di 50 milioni di Euro comunicato al mercato il 21 e 24 giugno 2019, è finalizzato a finanziare l'acquisizione di ATOP.



L'erogazione del Finanziamento è, fra l'altro, sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'Acquisizione, che è previsto si concluda nel corso del prossimo mese di luglio. Ultimo aggiornamento: 20:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA