(Teleborsa) - Sofima Holding (Gruppo IMA) annuncia il lancio di un'offerta di un prestito obbligazionario senior garantito, composto da obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2027 e obbligazioni senior garantite a tasso fisso con scadenza nel 2027, per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 1.250 milioni.



Alla data di emissione, le obbligazioni, offerte esclusivamente ad investitori qualificati, saranno regolate dalla legge dallo stato di New York e saranno destinate alla quotazione sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market. © RIPRODUZIONE RISERVATA