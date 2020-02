IMA, ricavi e EBITDA in forte crescita nel 2019

(Teleborsa) - Il Gruppo IMA ha reso noti i risultati preliminari dell'esercizio 2019, che chiude con ricavi consolidati pari a 1.595,5 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto al 2018. In aumento anche il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti salito a 281 milioni di euro (+8,1%).



Le stime preliminari di consuntivo 2019 indicano un esercizio in ulteriore crescita rispetto all'anno precedente, grazie al positivo andamento delle vendite di macchine automatiche e linee complete verso i settori di riferimento.



L'indebitamento finanziario netto preliminare del Gruppo IMA al 31 dicembre 2019 è risultato pari a 636,9 milioni di euro rispetto ai 84,6 milioni al 31 dicembre 2018, al netto dell'esborso per acquisizione partecipazioni pari a 281,9 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA