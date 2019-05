IMA promossa da Equita dopo acquisto società concorrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scambi positivi a Piazza Affari per il titolo IMA, che guadagna l'1,83% il giorno dopo l'annuncio dell'acquisto della società concorrente.L'azienda attiva nel settore delle macchine e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici per il settore automotive, ed in particolare per la E-mobility, ha sottoscritto un(società di gestione pan-europea dei Fondi Charme) e con i fondatori della società per l'acquisto del 63% di ATOP.Oggi gli analisti di Equita hanno confermato il giudizio "buy" sul titolo alzando il target price a 76 euro dai 75 precedenti.L'andamento del produttore di automatismi nella settimana, rispetto al FTSE Italia Star, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IMA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 73,03 Euro. Primo supporto visto a 71,18. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 70,02.