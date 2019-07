IMA, perfezionata acquisizione maggioranza di ATOP: sale all'84%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - IMA ha perfezionato con Charme Capital Partners SGR (società di gestione pan-europea dei Fondi Charme) e con i fondatori della società il closing per, azienda con sede a Barberino Val D'Elsa (Firenze) leader nel settore delle macchine e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici per il settore automotive, ed in particolare per la Etraction.IMA, che era già azionista della società dal 2017 con una partecipazione del 21%, raggiunge così una partecipazione complessiva pari a circa l'84%., interamente versati al closing. Sono stati inoltre sottoscritti dei contratti di opzione Put & Call, sulle quote reinvestite dai soci fondatori pari a complessivamente il 6% del capitale, da esercitarsisuccessivamente alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.(in crescita del 50% rispetto ai 60 milioni del 2018), un EBITDA pari a 25 milioni di euro (in crescita del 59% rispetto ai 15,8 milioni del 2018), circa 250 dipendenti (con oltre 50 assunzioni negli ultimi 2 esercizi) ed un indebitamento finanziario netto pari a 13,5 milioni di euro.Per la finalizzazione dell'operazione, IMA si è avvalsa della consulenza legale di Poggi & Associati e della consulenza finanziaria di PWC e UniCredit CIB, il fondo Charme si è avvalso dello Studio Legale Legance, mentre i soci fondatori sono stati assistiti dallo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, dagli advisor fiscali Russo De Rosa Associati e da UBI Top Private. Baird ha agito in qualità di advisorfinanziario esclusivo di Charme.