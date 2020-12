(Teleborsa) - In data odierna, la Consob ha disposto il riavvio dei termini istruttori con decorrenza da oggi 4 dicembre 2020, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (OPA) avente a oggetto le azioni ordinarie di I.M.A. Industria Macchine Automatiche promossa da IMA BidCo e facendo seguito al comunicato stampa del 28 novembre 2020 relativo alla sospensione dei termini istruttori del procedimento di approvazione del documento relativo all'Offerta.



I suddetti termini istruttori - si legge nella nota di I.M.A. - avranno scadenza in data 11 dicembre 2020.