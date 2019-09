IMA, ok del CdA a fusioni controllate

(Teleborsa) - Al via la semplificazione della struttura societaria del Gruppo IMA. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda attiva nella produzione di macchine automatiche, ha approvato le fusioni per incorporazione, in via diretta o indiretta, delle società interamente controllate GS Coating Technologies S.r.l., GIMA S.p.A., Mapster S.r.l. e Revisioni Industriali S.r.l.



Tali fusioni, che favoriranno la semplificazione della struttura societaria del Gruppo IMA e l'ottimizzazione nella gestione dei flussi finanziari all'interno del medesimo Gruppo, verranno sottoposte alle Assemblee dei Soci delle rispettive società.



L'efficacia delle stesse sarà perfezionata nel corso del corrente anno con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2020.



Positivo il titolo a Piazza Affari: +0,68%.