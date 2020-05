IMA, nel 1° trimestre perdita di 3,1 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo IMA ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un risultato prima delle imposte negativo per 3,1 milioni di euro (18,2 milioni al 31 marzo 2019).



I ricavi consolidati si attestano a 280,4 milioni di euro rispetto ai 326,1 milioni di euro al 31 marzo 2019, mentre l'EBITDA è risultato pari a 23,2 milioni di euro (39,2 milioni al 31 marzo 2019) e l'EBIT a 0,5 milioni di euro (21,9 milioni al 31 marzo 2019).



L'indebitamento finanziario netto del Gruppo IMA al 31 marzo 2020 è risultato pari a 740,7 milioni di euro rispetto ai 403,1 milioni di euro al 31 marzo 2019. Tale dato risulta in aumento per effetto delle acquisizioni compiute nel periodo di riferimento ed il pagamento del dividendo a maggio 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA