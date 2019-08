IMA-GIMA TT, assemblee approvano progetto fusione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le assemblee straordinarie degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche (IMA) e GIMA TT (GIMA TT e, insieme a IMA, le "Società Partecipanti alla Fusione") hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT nella controllante IMA.Il rapporto di cambio è stato determinato nella misura didi GIMA TT. Non sono previsti conguagli in denaro.Per servire il concambio, l'Assemblea Straordinaria di IMA ha altresì deliberato di procedere all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 2.081.417,52, mediante emissione di massime n. 4.002.726 nuove azioni ordinarie.E' previsto che ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate da GIMA TT saranno imputate nel bilancio di IMA a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti giuridici della Fusione e che la Fusione si perfezioni al più tardi entro la fine del corrente anno.