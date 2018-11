IMA e Gima TT in battuta dopo varo buyback

(Teleborsa) - Ottima giornata per IMA e la controllata GIMA TT, attiva nel settore del packaging, che hanno annunciato l'avvio di un piano di buyback autorizzato dalle rispettive assemblee fino al 26 aprile 2019, incaricando un intermediario che procederà in "piena indipendenza" agli acquisti di azioni.



Oggi in Borsa, IMA guadagna oltre il 7% a 57,15 euro, prospettando un proseguimento di seduta all'insegna del toro, con resistenza vista a quota 59,37 e successiva a 64,47. Supporto a 54,27.



Bene anche Gima TT, portandosi a 7,596 (+5,5%).Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 7,833 e successiva a 8,377. Supporto a 7,289. © RIPRODUZIONE RISERVATA