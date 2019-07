IMA, Amundi sottoscrive private placement da 50 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A giugno 2019di euro emesso da, produttore italiano di macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio, unitamente ad undi euro sottoscritto da UniCredit in qualità di unico bookrunner.Il pacchetto è destinato ada parte di IMA, una società italiana che produce macchine automatiche per la realizzazione di componenti per motori elettrici. L'operazione offre inoltre ad IMA l'opportunità di diversificare le scadenze del proprio debito e le fonti di finanziamento.Amundi ha sottoscritto l'intero ammontare dell'emissione obbligazionaria privata a 7 anni da 50 milioni di euro. "Con IMA firmiamo l'undicesimo contratto dell'anno e il terzo all'estero", afferma, Head of Private Debt in Amundi.Il Gruppo Crédit Agricole ha ricoperto un ruolo importante nell'operazione, partecipando all'emissione obbligazionaria tramite Amundi e al prestito sindacato a medio termine attraverso Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole CIB; inoltre quest'ultimo ha operato in qualità di "Mandated Lead Arranger", come partecipante al finanziamento e controparte nella copertura.