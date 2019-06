Mittal: «Senza soluzioni l'ex Ilva di Taranto a settembre chiude». Il Mise: «Irresponsabili»

Ultimo aggiornamento: 20:19

Se non si trova una soluzione al problema della protezione legale, l'ex stabilimento Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre, quando entrerà in vigore la legge che ha abolito l'immunità: lo ha detto il numero uno di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde. «Il Governo continua a dirci di non preoccuparci, che troverà una soluzione, ma finora non c'è niente. Quindi il 6 settembre l'impianto chiuderà. Abbiamo ancora due mesi, spero che il Governo trovi una soluzione, siamo aperti a discutere», ha detto.«L'avvio della Cig per i lavoratori dell'Ilva tramite comunicato stampa è un atteggiamento irresponsabile che mina l'equilibrio sociale del territorio di Taranto. Un equilibrio messo già a dura prova in questi decenni e che crea allarmismo e tensione, frutto anche delle dichiarazioni dell'ad di ArcelorMittal Europa sulla presunta chiusura dello stabilimento». Lo sottolineano fonti del Mise aggiungendo: «Vogliamo trovare una soluzione assieme ad Arcelor Mittal».«L'immunità penale è un caso risolto. Non ci sarà più da settembre. Questo era il nostro obiettivo e lo abbiamo realizzato, ma ArcelorMittal, come ha fatto finora, se continua a dimostrare il mantenimento degli impegni, non ha nulla da temere», aveva detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, nei giorni scorsi a Taranto per presiedere il Tavolo del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), alla presenza di altri cinque ministri, mettendo in chiaro la volontà del Governo di fronte alle preoccupazioni manifestate da un lato da ArcelorMittal e dall'altro da Confindustria e Federmeccanica in merito all'ok della Camera al decreto Crescita che prevede anche l'abolizione dell'immunità penale concessa ai gestori dello stabilimento siderurgico. Di Maio ha aggiunto che «l'esimente penale non era nel contratto che abbiamo firmato e non era legata neanche all'addendum».I sindacati metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm intanto chiedono un tavolo di monitoraggio urgente a Di Maio. «Il ricorso da parte di Arcelor Mittal alla Cig per 1.400 lavoratori, in ragione delle difficoltà congiunturali del mercato, il percorso di approvazione del dl Crescita con le norme riguardanti lo stabilimento di Taranto, reclamano la necessità di una sede e di un'occasione di verifica e di confronto fra le parti sugli impegni assunti con l'accordo di settembre 2018», così si legge nella lettera dei sindacati.«Le dichiarazioni del gestore continuano a generare molta preoccupazione. Già al tavolo di lunedì scorso a Taranto avevo chiesto al vicepremier Di Maio se stesse elaborando per precauzione un piano alternativo, ma la risposta non è stata convincente». Lo afferma il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. «Spero che il Governo - ha aggiunto Melucci - agisca in fretta per mettere in sicurezza la vicenda».