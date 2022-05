Ilva di Taranto, Invitalia e il Gruppo Arcelor Mittal prorogano l'accordo di investimento

Martedì 31 Maggio 2022, 19:00







(Teleborsa) - Invitalia e il Gruppo Arcelor Mittal, soci di Acciaierie d'Italia, hanno firmato, questa mattina, una proroga di due anni (fino al 31 maggio 2024) dell'accordo di investimento e patto parasociale originariamente siglato il 10 dicembre 2020, comunicato in precedenza al mercato.



La proroga si è resa necessaria considerato il mancato avveramento delle condizioni sospensive da cui dipende la realizzazione del secondo aumento di capitale previsto, nonché per consentire la continuazione dell'affitto dei complessi aziendali di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria che, sempre oggi, ha firmato con Acciaierie d'Italia un accordo di proroga del contratto di affitto.



L'assetto proprietario e di governance di Acciaierie d'Italia per i prossimi due anni resta dunque invariato. Viene altresì confermato un ambizioso piano di investimenti ambientali e industriali per circa 1,7 miliardi di euro fino al 2026, per la progressiva decarbonizzazione della produzione e l'assorbimento dei 10.700 lavoratori impegnati negli stabilimenti del gruppo.